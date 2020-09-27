В Нагорном Карабахе объявлены военное положение и мобилизация

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию в связи с введением военного положения. Заявление главы непризнанного государства разместил его пресс-секретарь Ваграм Погосян в Facebook 27 сентября.

«Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет», — распорядился карабахский лидер.

Ранее в этот же день Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, по его информации, есть погибшие среди гражданских.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.