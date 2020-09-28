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В Карабахе заявили о гибели 84 военных с начала обострения конфликта

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С начала боевых действий в районе карабахского конфликта погибли 84 военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщили 28 сентября в минобороны страны.

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Так, 28 сентября погибли 54 военных, отмечает «Интерфакс».

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Армении заявило о наступлении азербайджанских сил.

В этот же день военные непризнанной Карабахской республики сообщили об уничтожении 10 танков Азербайджана. Баку возложил ответственность за эскалацию на Ереван и сообщил о гибели нескольких десятков мирных жителей.

Обе страны объявили о мобилизации. Совбез Армении обсудил вероятность нанесения «соразмерного удара» по силам Азербайджана. Кроме того, по данным Еревана, на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Турции эту информацию не подтвердили.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей.

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