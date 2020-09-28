Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
«Противник предпринял широкомасштабное наступление на участке долины реки Аракс (юг Карабаха. — «Известия») и на участке Матагис–Талиш (северо-восток Карабаха. — «Известия»)», — написал он в Facebook.
Ранее в понедельник военные Карабаха сообщили об уничтожении 10 танков Азербайджана.
Кроме того, Ованнисян заявил о больших потерях в армии Азербайджана. По его словам, под обстрел вооруженными силами Азербайджана попал город Мартакерт и близлежащие села. Пострадавших нет, отметил министр.
28 сентября в Баку сообщили о пострадавших 26 мирных граждан при обстрелах в результате конфликта в Нагорном Карабахе. В Генпрокуратуре Азербайджана отметили, что Армения выбрала в качестве обстрелов районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры.
Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ведомство также сообщило о нескольких погибших среди гражданских.
Минобороны Азербайджана утром того же дня заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится контрнаступательная операция в ответ на провокации с армянской стороны.
Стороны конфликта объявили военное положение и мобилизацию.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.