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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

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Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.

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«Противник предпринял широкомасштабное наступление на участке долины реки Аракс (юг Карабаха. — «Известия») и на участке Матагис–Талиш (северо-восток Карабаха. — «Известия»)», — написал он в Facebook.

Ранее в понедельник военные Карабаха сообщили об уничтожении 10 танков Азербайджана.

Кроме того, Ованнисян заявил о больших потерях в армии Азербайджана. По его словам, под обстрел вооруженными силами Азербайджана попал город Мартакерт и близлежащие села. Пострадавших нет, отметил министр.

28 сентября в Баку сообщили о пострадавших 26 мирных граждан при обстрелах в результате конфликта в Нагорном Карабахе. В Генпрокуратуре Азербайджана отметили, что Армения выбрала в качестве обстрелов районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ведомство также сообщило о нескольких погибших среди гражданских.

Минобороны Азербайджана утром того же дня заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится контрнаступательная операция в ответ на провокации с армянской стороны.

Стороны конфликта объявили военное положение и мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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