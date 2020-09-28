Минобороны Армении заявило о больших потерях в армии Азербайджана

Во время продолжающихся на северном и южном направлениях столкновений карабахских и азербайджанских сил атаки Азербайджана были отбиты, противник понес значительные потери, заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в понедельник, 28 сентября.

«Бои продолжаются с разной интенсивностью на северном и южном направлениях. Противник применяет большое количество артиллерии, все наступления ВС Азербайджана успешно пресечены, противник отброшен с большими потерями в живой силе. Количество потерь противника уточняется», — передает слова Ованнисяна «Интерфакс».

По его словам, под обстрел вооруженными силами Азербайджана попал город Мартакерт и близлежащие села. Пострадавших нет, отметил министр.

28 сентября в Баку сообщили о пострадавших 26 мирных граждан при обстрелах в результате конфликта в Нагорном Карабахе. В Генпрокуратуре Азербайджана отметили, что Армения выбрала в качестве обстрелов районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Минобороны Азербайджана утром того же дня заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится контрнаступательная операция в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Стороны конфликта объявили военное положение и мобилизацию.

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

В минобороны Армении отметили, что во время боевых действий погибли 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожено около 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников.

В минобороны Азербайджана подсчитали, что в ходе боевых действий погибло более 550 военнослужащих Армении, пишет «Газета.ру».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.