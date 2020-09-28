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В Баку сообщили о 26 пострадавших мирных гражданах из-за конфликта в Карабахе

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26 мирных граждан пострадали при обстрелах в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

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«В частности, начиная с 07:00 утра в результате сильного артиллерийского обстрела силами противника центра Тертерского района, а также густонаселенных сел был нанесен значительный ущерб домам жителей села Азадгарагоюнлу Ахмедова Майыла Алескар оглы, Салахова Низами Маджид оглы и Каримова Эльшана Шахмат оглы, нанесены удары по главному стратегическому мосту района и отделению полиции», — говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что Армения выбрала в качестве обстрелов районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры — больницы, медицинские центры, школьные здания, детские сады.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 сентября сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что во время боевых действий погибли 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожены около 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников.

В минобороны Азербайджана заявили, что в ходе боевых действий между армянскими и азербайджанскими военными в Нагорном Карабахе погибли более 550 военнослужащих Армении, пишет «Газета.ру». Ованнисян в свою очередь опровергает данную информацию.

Вместе с тем 28 сентября стало известно, что армия Азербайджана продолжает контрнаступление на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, военные заняли несколько выгодных высот вокруг села Талыш.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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