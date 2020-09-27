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Минобороны Армении заявило о гибели около 200 азербайджанских военных

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Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге в воскресенье, 27 сентября, заявил, что во время боевых действий погибли 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожены около 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников. Об этом сообщается на сайте самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

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Ранее замминистра обороны Карабаха Артур Саргсян сообщил, что со стороны Армении, погибли 16 человек и около 100 были ранены. Ованнисян же уточнил, что 10 тяжелораненых госпитализировали в Ереван.

Офис генсека ООН опубликовал сообщение в котором в котором генеральный секретарь Антониу Гутерриш настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам.

Он также выразил поддержку Минской группе ОБСЕ, напомнил об их важной роли в урегулировании ситуации и призвал стороны к тесному сотрудничеству с ними для возобновления диалога между сторонами.

Ранее Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

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