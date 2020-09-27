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Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с обострением в Карабахе

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Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 сентября на странице представительства республики в ЕСПЧ в Facebook.

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«Армения потребовала применить в отношении Азербайджана промежуточные меры, в частности обязать его прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздерживаться от неизбирательных наступательных действий, использования в качестве целей граждан, гражданских объектов и населенных пунктов», — говорится в сообщении.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

Позднее в Баку заявили о пяти погибших при артобстреле Арменией и 19 раненых гражданских на линии соприкосновения. По информации руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), погибли двое гражданских, еще более 30 мирных жителей ранены. Армения сообщила о гибели 16 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Власти непризнанной НРК объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении, пишет «Газета.ру». Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.

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