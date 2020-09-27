Генсек ООН свяжется с лидерами Армении и Азербайджана из-за Карабаха

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш свяжется с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с последней эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном офисом генсека организации 27 сентября.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта. Он осуждает применение силы, а также сожалеет о гибели людей и потерях среди гражданского населения. Генеральный секретарь настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам», — говорится в сообщении.

Гутерриш выразил поддержку Минской группе ОБСЕ, напомнил о ее важной роли в урегулировании ситуации и призвал стороны к тесному сотрудничеству с ней для возобновления диалога между сторонами.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.

Со своей стороны минобороны Азербайджана утверждает, что вооруженные силы Армении утром в воскресенье подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии и населенные пункты вдоль всей линии фронта, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный урон.