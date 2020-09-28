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Азербайджан заявил о взятии под контроль важных высот в Карабахе

Азербайджан заявил о взятии под контроль важных высот в Карабахе

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Армия Азербайджана продолжает контрнаступление на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, военные заняли несколько выгодных высот вокруг села Талыш. Об этом сообщает минобороны республики 28 сентября.

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«Несколько стратегических высот вокруг села Талыш были очищены от оккупационных войск, и противник понес большие потери. Вследствие ракетных, артиллерийских и авиационных ударов <…> враг вынужден отступить от рубежей, которые он намеревался удерживать», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Позднее в МИДе республики сообщили, что вооруженные силы Армении интенсивно обстреливают населенные пункты под Тертером, «целенаправленно нацеливаясь на гражданских лиц и объекты города».

В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская армия осуществляет лишь «контрнаступательные меры» и «не ведет войну против гражданского населения», пишет «РИА Новости».

При этом ранее в этот день Армения обвинила Азербайджан в применении тяжелой огнеметной системы.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении, пишет «Газета.ру». Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

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