Азербайджан введет комендантский час в ряде городов и районов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 27 сентября, подписал указ о введении с понедельника комендантского часа в ряде городов и районов страны. Об этом сообщил помощник главы государства Хикмет Гаджиев.

Так, комендантский час будет действовать с 21:00 (20:00 мск) до 6:00 (5:00 мск) в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также на территориях Абшеронского, Джабраильского, Физулинского, Агджабединского, Бейлаганского, Агдамского, Бардинского, Тертерского, Геранбойского, Гейгельского, Дашкесанского, Гедабегского, Товузского, Шамкирского, Газахского и Агстафинского районов, пишет «Интерфакс».

Кроме того, Алиев утвердил введение военного положения на всей территории страны с 0:00 28 сентября. Соответствующее решение ранее в этот день принял меджлис (парламент) республики.

Глава МИД Азербайджана Джейун Байрамов проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на линии соприкосновения в Карабахе. Как заявили в ведомстве республики, Лавров «выразил обеспокоенность ситуацией в регионе и подчеркнул необходимость восстановления режима прекращения огня». В ответ Байрамов сообщил, что вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня, начав «новую агрессию против Азербайджана».

«Было отмечено, что азербайджанская сторона приняла соответствующие меры противодействия вооруженным силам Армении в рамках права на самооборону и обеспечения безопасности гражданского населения», — приводит заявление МИД Азербайджана «РИА Новости».

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, погибло несколько гражданских, 14 мирных жителей ранены. Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

Позднее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении, пишет «Газета.ру».