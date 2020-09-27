Прямой эфир

Азербайджан введет комендантский час в ряде городов и районов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 27 сентября, подписал указ о введении с понедельника комендантского часа в ряде городов и районов страны. Об этом сообщил помощник главы государства Хикмет Гаджиев.

Осеннее обострение: в Карабахе начались боевые действия
Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях и военной эскалации длящегося уже десятилетия конфликта

Так, комендантский час будет действовать с 21:00 (20:00 мск) до 6:00 (5:00 мск) в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также на территориях Абшеронского, Джабраильского, Физулинского, Агджабединского, Бейлаганского, Агдамского, Бардинского, Тертерского, Геранбойского, Гейгельского, Дашкесанского, Гедабегского, Товузского, Шамкирского, Газахского и Агстафинского районов, пишет «Интерфакс».

Кроме того, Алиев утвердил введение военного положения на всей территории страны с 0:00 28 сентября. Соответствующее решение ранее в этот день принял меджлис (парламент) республики.

Глава МИД Азербайджана Джейун Байрамов проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на линии соприкосновения в Карабахе. Как заявили в ведомстве республики, Лавров «выразил обеспокоенность ситуацией в регионе и подчеркнул необходимость восстановления режима прекращения огня». В ответ Байрамов сообщил, что вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня, начав «новую агрессию против Азербайджана».

«Было отмечено, что азербайджанская сторона приняла соответствующие меры противодействия вооруженным силам Армении в рамках права на самооборону и обеспечения безопасности гражданского населения», — приводит заявление МИД Азербайджана «РИА Новости».

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, погибло несколько гражданских, 14 мирных жителей ранены. Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

Позднее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении, пишет «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020