В Азербайджане сообщили о 14 раненых мирных гражданах в Карабахе

В результате обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе были ранены 14 мирных жителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 сентября на сайте Генпрокуратуры Азербайджана.

В результате интенсивного обстрела некоторых сел в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Геранбойском и Дашкесанском районах нанесен ущерб жилым домам и гражданским объектам, уничтожены транспортные средства, хозяйственные постройки и домашний скот.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры проводят те следственные мероприятия, которые можно выполнить в боевых условиях.

Ранее в воскресенье Лавров провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном по поводу ситуации с обострением нагорнокарабахского конфликта.

В этот же день президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Такие же меры приняло и правительство Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских и военных.