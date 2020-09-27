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В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация
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В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация

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Правительство Армении ввело в республике военное положение и объявило всеобщую мобилизацию в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта. Об этом в воскресенье, 27 сентября, написал на своей странице в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян.

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«Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. <...> Призываю весь личный состав явиться в военные комиссариаты», — заявил он.

Отмечается, что решение вступает в законную силу с момента публикации.

Как сообщила в своем Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян, до 10 тыс. жителей Армении хотят записаться в добровольцы, чтобы отправиться в Карабах.

«За последние часы в военные комиссариаты по всей республики обращаются отдельные граждане и группы (до 10 тыс. человек) с просьбой отправить их на арцахско-азербайджанскую линию соприкосновения (Арцах — самоназвание Карабаха. — Ред.)», — указала пресс-секретарь военного ведомства.

В минобороны республики такую готовность высоко оценили. Однако Степанян уточнила, что в данный момент необходимости в наборе добровольцев нет, а в случае возникновения такой необходимости министерство выступит с соответствующим заявлением.

Ранее, в воскресенье, военное положение и всеобщую мобилизацию объявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.

В этот же день пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, по его информации, есть погибшие среди гражданских.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

В МИД России стороны призвали к немедленному прекращению огня и установлению диалога для стабилизации ситуации.

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