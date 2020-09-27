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Россия призвала Ереван и Баку прекратить огонь в Нагорном Карабахе

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МИД России призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в зоне Нагорного Карабаха и приступить к переговорам для стабилизации ситуации. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в воскресенье, 27 сентября, на его официальном сайте.

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«По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы, поступают сведения о потерях», — отметили в министерстве.

В этой связи российское дипведомство призвало стороны к установлению диалога.

Ранее, в воскресенье, президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию в связи с введением военного положения.

В этот же день пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, по его информации, есть погибшие среди гражданских.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

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