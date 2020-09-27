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Азербайджан введет военное положение в ряде регионов и городов

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Меджлис (парламент) Азербайджана принял решение о введении военного положения в ряде городов и регионов страны на фоне обострения нагорнокарабахского конфликта. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает «РИА Новости».

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Так, военное положение будет объявлено в Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и ряде других городов страны.

В течение двух суток решение парламента должно быть утверждено главой государства. Объявление комендантского часа относится к полномочиям МВД Азербайджана.

Ранее в воскресенье резидент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Такие же меры приняло и правительство Армении.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских. Также в результате обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе были ранены 14 мирных жителей.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

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