Военные Карабаха сообщили об уничтожении десяти танков Азербайджана

В результате отраженной атаки Азербайджан потерял 10 единиц техники, сообщили в понедельник, 28 сентября, в минобороны Нагорного Карабаха.

По его данным, бои начались на юго-восточном направлении линии соприкосновения после танковой атаки противника.

«Встретив упорное сопротивление танковых и противотанковых подразделений армии обороны, в развернувшемся танковом бою [Азербайджан] потерял 10 единиц бронетехники», — говорится в публикации ведомства в Facebook.

Ранее в понедельник представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о больших потерях в армии Азербайджана. По его словам, под обстрел вооруженными силами Азербайджана попал город Мартакерт и близлежащие села. Пострадавших нет, отметил министр.

28 сентября в Баку сообщили о пострадавших 26 мирных граждан при обстрелах в результате конфликта в Нагорном Карабахе. В Генпрокуратуре Азербайджана отметили, что Армения выбрала в качестве обстрелов районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Минобороны Азербайджана утром того же дня заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится контрнаступательная операция в ответ на провокации с армянской стороны.

Стороны конфликта объявили военное положение и мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.