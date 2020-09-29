В результате обстрелов с армянской стороны погибли 10 мирных жителей

С начала столкновений в Нагорном Карабахе в результате обстрелов с армянской стороны погибли 10 мирных граждан Азербайджана. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты нового посла Пакистана в Баку Билала Хайи.

«За эти два дня у нас были потери, в том числе и среди гражданского населения. К сожалению, число погибших мирных граждан у нас растет. Убиты 10 гражданских лиц, в том числе пять членов одной семьи, среди которых двое детей», ― цитирует его ТАСС.

В свою очередь официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подтвердила, что погибли 10 мирных жителей, в том числе два школьника, а еще 30 человек получили ранения, передает «РИА Новости».

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Ереван в свою очередь обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Президент Азербайджана объявил частичную мобилизацию.

Баку сообщил о нескольких десятках раненых и погибших мирных жителей. При этом в Карабахе заявили о гибели 84 военных с начала обострения конфликта.

По данным Армении, на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Анкаре отметили, что не видят пока оснований отправлять в Карабах своих военных. Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил поддержку своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Он также заявил, что пришло время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией.