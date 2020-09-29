Пашинян заявил о «фактическом вовлечении» Турции в конфликт в Карабахе

Турция фактически вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» во вторник, 29 сентября.

Политик добавил, что «высокопоставленные турецкие военные находятся в Азербайджане», руководят военными действиями.

По его словам, участие турецких самолетов в конфликте в Карабахе — «это состоявшийся факт».

«Очевидно, что сейчас и Армения, и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственно угрозой Турции. И Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт», — сказал премьер.

Он добавил, что Анкара «ищет повод», чтобы ввести свои войска в Нахичевань — «азербайджанский анклав», который граничит с Турцией, Арменией и Ираном.

По словам Пашиняна, «есть информация», что в Нахичеване «уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии».

Политик добавил, что с августа турецкие войска находятся в Азербайджане, «они начали совместные учения».

Также глава армянского правительства заявил об угрозе существованию народа его страны. Он призвал мировое сообщество осудить действия Азербайджана и Турции в Карабахе.

Ранее во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявил, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот штурмовика погиб. В Турции и Азербайджане опровергли эту информацию.

Кроме того, Степанян заявил, что 29 сентября азербайджанские военные силы обстреляли воинскую часть в Варденисе, находящуюся на территории Армении. В Баку заявили, что из Вардениса велся артобстрел Дашкесанского района. В Ереване назвали эту информацию фейком, отметив, что Баку специально распространил ее для оправдания своей атаки.

Ранее в этот же день Минобороны Азербайджана сообщило о наступлении в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). В Степанакерте утром прозвучала воздушная тревога, атаки за ней не последовало. Позднее началась стихийная эвакуация жителей.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан ввел военное положение, а также комендантский час в ряде городов и районов и объявил частичную мобилизацию.

Армения считает, что на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Анкаре отмечали, что пока не видят оснований отправлять в Карабах своих военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке азербайджанского лидера Ильхама Алиева. По словам Эрдогана, настало время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает эту территорию своей. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.