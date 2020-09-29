ВС Азербайджана нанесли удар по воинской части в Армении

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли воинскую часть в Варденисе, на территории Армении. Также была применена авиация. Об этом во вторник, 29 сентября, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Этому действию противника предшествовала дезинформация министерства обороны Азербайджана о том, что Вооруженные силы Республики Армения якобы обстреляли ракетами Дашкесанский район Азербайджана из района Варденис. Таким образом, по сути, противник пытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий», — цитирует ее Telegram-канал «Sputnik Армения».

Степанян также анонсировала «жесткий ответ» на действия Баку.

В свою очередь минобороны Азербайджана информирует об артиллерийском обстреле Дашкесанского района. По данным ведомства, огонь велся с территории Варденисского района Армении. Там также обещали принять «адекватные ответные меры».

Ранее в этот же день сообщалось, что азербайджанская армия ведет наступление в Нагорном Карабахе в направлении города Физули.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ереван в свою очередь обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Президент Азербайджана объявил частичную мобилизацию.

Баку сообщил о нескольких десятках раненых и погибших мирных жителей. При этом в Карабахе заявили о гибели 84 военных с начала обострения конфликта.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей.