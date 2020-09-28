В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о частичной мобилизации в стране на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Документ опубликован 28 сентября на сайте главы государства.

«Руководствуясь п. 25 ст. 109 Конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию», — сказано в документе.

Ранее в этот день вступило в силу распоряжение о введении в Азербайджане военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.

Накануне в Баку заявляли, что не видят необходимости во всеобщей мобилизации, несмотря на многочисленные обращения от граждан, желающих принять участие в действиях на линии соприкосновения.

27 сентября всеобщую мобилизацию объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, введя режим военного положения. Аналогичные меры приняло и правительство Армении, пишет «Газета.ру».

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

На следующий день Армения обвинила Азербайджан в применении тяжелой огнеметной системы. В Баку же объявили о взятии нескольких важных высот вокруг села Талыш, отметив, что азербайджанские военные осуществляет лишь «контрнаступательные меры».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.