Власти Азербайджана не увидели необходимости во всеобщей мобилизации

Власти Азербайджана не видят необходимости во всеобщей мобилизации, армия укомплектована. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает Госслужба республики по мобилизации и призыву.

Указано, что в ее местные отделения и подразделения продолжают поступать многочисленные обращения от граждан, которые желают добровольцами отправиться воевать на передовую, а также оказать посильную помощь.

«В настоящее время Вооруженные силы Азербайджана в соответствии с требованиями законодательства укомплектованы. Защита территориальной целостности Азербайджанской Республики обеспечивается азербайджанской армией», — говорится в заявлении.

В госслужбе отметили, что в случае возникновения необходимости дополнительные человеческие ресурсы могут быть привлечены, но сейчас такой необходимости нет.

Ранее, в воскресенье, президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Такие же меры приняло и правительство Армении.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских. Также ведомство заявило о ракетном ударе по позициям в направлении Вардениса со стороны Баку.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.