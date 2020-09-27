Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Минске во избежание ЧП ограничат движение транспорта в воскресенье
Мир
Армения заявила о готовности применить Су-30СМ против Азербайджана
Общество
Глава РАН призвал усилить ответственность за несоблюдение ограничений по COVID-19
Спорт
Гонку «Формулы-2» в Сочи остановили из-за серьезной аварии
Происшествия
Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино выросло до 39

Власти Азербайджана не увидели необходимости во всеобщей мобилизации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Азербайджана не видят необходимости во всеобщей мобилизации, армия укомплектована. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает Госслужба республики по мобилизации и призыву.

Дошли до Берлина: борьба Армении и Азербайджана становится глобальной
Две диаспоры устраивают потасовки по всему миру

Указано, что в ее местные отделения и подразделения продолжают поступать многочисленные обращения от граждан, которые желают добровольцами отправиться воевать на передовую, а также оказать посильную помощь.

«В настоящее время Вооруженные силы Азербайджана в соответствии с требованиями законодательства укомплектованы. Защита территориальной целостности Азербайджанской Республики обеспечивается азербайджанской армией», — говорится в заявлении.

В госслужбе отметили, что в случае возникновения необходимости дополнительные человеческие ресурсы могут быть привлечены, но сейчас такой необходимости нет.

Ранее, в воскресенье, президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Такие же меры приняло и правительство Армении.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских. Также ведомство заявило о ракетном ударе по позициям в направлении Вардениса со стороны Баку.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020