Минобороны Армении сообщило о сбитом Турцией истребителе Су-25

Турецкий истребитель F-16 сбил Cу-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Республики Армения. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян во вторник, 29 сентября.

Она добавила, что пилот Cу-25 погиб.

По словам Степанян, турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа утром во вторник и прикрывал действия авиации и беспилотников Азербайджанской Республики, которые наносили удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотским регионам в Армении.

В это время действия армянских ПВО поддерживали ВС страны. Во время выполнения боевой задачи армянский штурмовик сбил турецкий истребитель. Средства контроля зафиксировали турецкий самолет на глубине 60 км в сторону территории Азербайджана, на высоте 8200 м.

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил «РИА Новости», что Ереван готовит заявление по поводу сбитого турецкой стороной штурмовика.

Ранее во вторник представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Турция осуществляет прямую агрессию против Республики Армения, отмечает издание Aysor.

Ранее в этот же день азербайджанском Миноборон заявили о готовности уничтожить ЗРК С-300, которые Армения планирует перебросить в Нагорный Карабах.

В свою очередь постоянный представитель Армении при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Биягов заявил на заседании постоянного совета во вторник о возможной угрозе территориальной целостности и суверенитету республики со стороны Азербайджана.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Ереван обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняла и Армения. В Азербайджане объявили частичную мобилизацию.

По мнению Еревана, на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Анкаре заявили, что пока не видят оснований отправлять в НКР своих военных. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. По словам турецкого политика, настало время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

Бывший президент Армении Роберт Кочарян отправился в Нагорно-Карабахскую Республику 29 сентября. Он был одним из лидеров карабахского движения и первым президентом НКР с декабря 1994 года по март 1997 года.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией.