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В Армении заявили об угрозе территориальной целостности республики

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Постоянный представитель Армении при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Биягов во вторник, 29 сентября, на заседании постоянного совета заявил о возможной угрозе территориальной целостности и суверенитету республики со стороны Азербайджана.

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«Расширение географии противостояния может создать прямую угрозу для безопасности, территориальной целостности и суверенитета Армении. В этом случае мы задействуем соответствующие военно-политические механизмы для противодействия внешней агрессии», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что экс-президент Армении Роберт Кочарян отправился в Нагорно-Карабахскую Республику. Он был одним из лидеров карабахского движения и первым президентом непризнанной НКР с декабря 1994 года по март 1997 года.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло в минувшее воскресенье, 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

В свою очередь, Ереван обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Согласно последним данным, пострадавшие и погибшие есть уже с обеих сторон, в том числе среди мирных жителей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонных беседах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном уже призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе и возобновить переговорный процесс.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил, что в Кремле призывают к политическому решению вооруженного конфликта двух государств.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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