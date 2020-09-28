В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и военные действия между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезное беспокойство Москвы и других стран, заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, с первых часов глава МИД России Сергей Лавров вышел на контакт с коллегами из Еревана и Баку. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметил он.

В Кремле продолжают следить за ситуацией и считают необходимым немедленно прекратить боевые действия.

«Процесс урегулирования конфликта и последствий обострения должен перейти в политико-демократическое русло», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что Москва не считает ситуацию провокацией, осуществленной для влияния на Россию в контексте событий в Белоруссии и состоянием блогера Алексея Навального.

Ранее в понедельник в МИД России призвали всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Военные действия велись в регионе в 1992–1994 годах, в итоге Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.