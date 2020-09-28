Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На госуслугах запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
Мир
Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи
Политика
В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России
Общество
Ефремов лично подал жалобу на свой приговор
Сюжет:

В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и военные действия между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезное беспокойство Москвы и других стран, заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эти горы в огне: как будут мирить Ереван и Баку
Резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе уже привело к десяткам жертв среди военных и мирного населения

По словам представителя Кремля, с первых часов глава МИД России Сергей Лавров вышел на контакт с коллегами из Еревана и Баку. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметил он.

В Кремле продолжают следить за ситуацией и считают необходимым немедленно прекратить боевые действия.

«Процесс урегулирования конфликта и последствий обострения должен перейти в политико-демократическое русло», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что Москва не считает ситуацию провокацией, осуществленной для влияния на Россию в контексте событий в Белоруссии и состоянием блогера Алексея Навального.

Ранее в понедельник в МИД России призвали всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Военные действия велись в регионе в 1992–1994 годах, в итоге Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020