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Москва призвала к сдержанности в ситуации с Нагорным Карабахом

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Москва призывает всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник, 28 сентября.

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«Призываем всех игроков, внешних и внутренних, проявлять максимальную сдержанность, в том числе в плане риторики», — приводит «Интерфакс» слова дипломата.

Руденко отметил, что сейчас важно быть «максимально аккуратными, осторожными», чтобы «незамедлительно добиться прекращения огня и возвращения сторон за стол переговоров».

Ранее, 27 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

В результате власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняли правительство Армении и Азербайджан.

Ряд государств, в том числе Греция, призвали стороны к сдержанности. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер отметил важность предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния и прекращения военных действий.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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