Гутерреш призвал Алиева и Пашиняна прекратить бои в Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонных беседах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил обеспокоенность продолжающимися вооруженными столкновениями в зоне нагорно-карабахского конфликта, призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе и возобновить переговорный процесс.

Также генсек указал на необходимость работы с Минской группой ОБСЕ, сообщается на сайте ООН в понедельник, 28 сентября.

В свою очередь армянский премьер указал на деструктивную роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе.

Пашинян подчеркнул, что в отличие от эскалаций в зоне карабахского конфликта предыдущих лет, на сегодняшний день прослеживается активная и пристрастная позиция Анкары, а также ее деструктивное прямое присутствие в действиях Азербайджана.

27 сентября власти Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ведомство также сообщило о погибших среди гражданских.

Минобороны Азербайджана утром того же дня заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится контрнаступательная операция в ответ на провокации с армянской стороны.

По данным Еревана, на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Турции отметили, что не видят пока оснований отправлять в Карабах своих военных.