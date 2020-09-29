Баку пригрозил уничтожить направляющиеся в Карабах армянские С-300

Военные силы Азербайджана готовы уничтожить ЗРК С-300, которые Армения планирует перебросить в Нагорный Карабах. Об этом заявил начальник пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы во вторник, 29 сентября.

Полковник сообщил, что, по данным разведки его страны, ЗРК С-300, которые прикрывают воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и направляются «в сторону оккупированных территорий Азербайджана».

«Заявляем, что их ждет участь уничтоженной в Нагорном Карабахе военной техники армянской армии», — приводит слова Даргяхлы агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. В тот день Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Как отмечал сайт armiya.az 27 сентября, азербайджанские военные беспилотники уничтожили дислоцированные в Карабахе армянские ЗРК С-300.

В свою очередь Ереван обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняла и Армения. В Азербайджане объявили частичную мобилизацию.

Армянская сторона считает, что на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Анкаре отметили, что не видят пока оснований отправлять в Карабах своих военных. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. По словам турецкого лидера, настало время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

Баку сообщил о 26 пострадавших мирных гражданах. В Карабахе заявили о гибели 84 военных с начала обострения конфликта.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией.