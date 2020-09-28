Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель»

Турция поддерживает Азербайджан в карабахском конфликте и считает, что пришло время покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Немедленный уход армянской армии из Карабаха вернет мир и спокойствие в регион, цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

Министр обороны Турции Хулуси Акар также высказался в поддержку Азербайджана.

«Армения должна незамедлительно прекратить атаки и отправить обратно наемников и террористов, доставленных на Южный Кавказ», — подчеркнул он.

Ранее, 28 сентября, в МИД Армении заявили, что Турция принимает непосредственное участие в боевых действиях в Карабахе.

«Турецкие военные специалисты сражаются бок о бок с Азербайджаном, который использует турецкое оружие, в том числе беспилотники и военные самолеты», — сообщили в ведомстве.

Накануне Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил соболезнования политику и народу в связи с гибелью людей и подчеркнул, что «Турция с Азербайджаном».

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.