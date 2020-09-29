В Турции опровергли сообщения о сбитом ее истребителем армянском Су-25

Турция опровергает заявления о том, что ее самолет сбил армянский Су-25. Об этом заявил глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун во вторник, 29 сентября.

«Утверждения о том, что турецкий F-16 сбил армянский самолет, не соответствуют действительности», — приводит слова Алтуна телеканал NTV.

Глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы также опроверг информацию Еревана о том, что Су-25 ВВС Армении был сбит турецким истребителем F-16.

«Обстрел в небе Карабаха самолета Су-25, принадлежащего армянской армии, — еще одна фантазия армянской военной пропагандистской машины», — приводит слова Даргяхлы Sputnik Азербайджан.

В свою очередь, посол Армении в России Вардан Тогонян сообщил «РИА Новости», что Ереван пока не обращался за помощью в ОДКБ в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, но ситуация может измениться, после того как Анкара сбила самолет армянских ВВС. Вопрос сейчас обсуждается, будет сделано заявление.

«Будет сейчас заявление по поводу возможности обращения в ОДКБ или нет, эта возможность у нас есть. Мы сейчас в связи с развитием обстановки этот вопрос обсуждаем, обсуждает руководство страны», — сказал Тогонян.

Ранее во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявил, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот штурмовика погиб.

Ранее в этот же день в Минобороны Азербайджана заявили о готовности уничтожить ЗРК С-300, которые Армения планирует перебросить в Нагорный Карабах.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Ереван обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняла и Армения. В Азербайджане была объявлена частичная мобилизация.

Ереван считает, что на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Анкаре заявили, что пока не видят оснований отправлять в Карабах своих военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке азербайджанского лидера Ильхама Алиева. По словам турецкого политика, настало время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией.