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В Степанакерте началась стихийная эвакуация

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В Степанакерте началась стихийная эвакуация жителей. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает корреспондент «Известий».

По его информации, людей массово отправляют в Ереван.

«Отсылают прямо так, не знают там ни родственников, ничего. Но говорят, что их там обязательно встретят. Власти в Ереване организуют. Необязательно автобусами. Полиция останавливает попутки, и люди-попутчики совершенно бесплатно сажают к себе эти семьи и увозят в Ереван», — сообщил корреспондент.

Между тем азербайджанская армия продолжает наступление в Нагорном Карабахе в направлении города Физули. В Степанакерте утром во вторник прозвучала воздушная тревога, но атаки за ней не последовало. Позднее к северо-востоку от города был сбит летательный аппарат, сообщает Telegram-канал WarGonzo,

Ранее в этот день азербайджанские ВС обстреляли воинскую часть в Варденисе (территория Армении) и применили там авиацию. В Баку утверждают, что из Вардениса велся артобстрел Дашкесанского района. Это опровергают в Ереване, утверждая, что Азербайджан намеренно распространил данный фейк для оправдания своей атаки.

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Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение, а также комендантский час в ряде городов и районов и объявил частичную мобилизацию.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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