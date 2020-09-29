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Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа. Об этом он рассказал 29 сентября.

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«Это, конечно же, корректная формулировка. Идет война, есть очень много разрушений, жертв, вовлечено огромное число военнослужащих», — заявил Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что можно говорить о том, что в Нагорном Карабахе идет война, число вовлеченных военнослужащих и жертв велико.

Также он призвал мировое сообщество осудить действия Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.

«Международное сообщество должно решительно осудить агрессивные действия и агрессию Азербайджана, а также Турции, потребовать, чтобы Турция вообще вышла из этого региона. Потому что военное присутствие Турции на Южном Кавказе ничего хорошего не обещает», — сказал Пашинян.

Ранее 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявил, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот штурмовика погиб.

Турция и Азербайджан, в свою очередь, опровергли эти заявления Еревана.

Посол Армении в России Вардан Тогонян рассказал «РИА Новости», что Ереван пока не обращался за помощью в ОДКБ в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, но ситуация может измениться после происшествия со сбитым самолетом армянских ВВС. Вопрос сейчас обсуждается, будет сделано заявление.

29 сентября азербайджанские ВС обстреляли воинскую часть в Варденисе (территория Армении). В Баку заявили, что из Вардениса велся артобстрел Дашкесанского района. В Ереване эту информацию назвали фейком, которую Азербайджан намеренно распространил для оправдания своей атаки.

Между тем Азербайджан продолжает наступление в Нагорном Карабахе. В Степанакерте утром прозвучала воздушная тревога, атаки за ней не последовало. Позднее началась стихийная эвакуация жителей.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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