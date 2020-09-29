Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа. Об этом он рассказал 29 сентября.

«Это, конечно же, корректная формулировка. Идет война, есть очень много разрушений, жертв, вовлечено огромное число военнослужащих», — заявил Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что можно говорить о том, что в Нагорном Карабахе идет война, число вовлеченных военнослужащих и жертв велико.

Также он призвал мировое сообщество осудить действия Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.

«Международное сообщество должно решительно осудить агрессивные действия и агрессию Азербайджана, а также Турции, потребовать, чтобы Турция вообще вышла из этого региона. Потому что военное присутствие Турции на Южном Кавказе ничего хорошего не обещает», — сказал Пашинян.

Ранее 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявил, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот штурмовика погиб.

Турция и Азербайджан, в свою очередь, опровергли эти заявления Еревана.

Посол Армении в России Вардан Тогонян рассказал «РИА Новости», что Ереван пока не обращался за помощью в ОДКБ в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, но ситуация может измениться после происшествия со сбитым самолетом армянских ВВС. Вопрос сейчас обсуждается, будет сделано заявление.

29 сентября азербайджанские ВС обстреляли воинскую часть в Варденисе (территория Армении). В Баку заявили, что из Вардениса велся артобстрел Дашкесанского района. В Ереване эту информацию назвали фейком, которую Азербайджан намеренно распространил для оправдания своей атаки.

Между тем Азербайджан продолжает наступление в Нагорном Карабахе. В Степанакерте утром прозвучала воздушная тревога, атаки за ней не последовало. Позднее началась стихийная эвакуация жителей.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.