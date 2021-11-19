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Лавров допустил реакцию России на провокации НАТО и Евросоюза

Лавров: Россия не станет закрывать глаза на провокации НАТО и ЕС
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Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации от стран НАТО и ЕС. Об этом заявил в пятницу, 19 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим шведским коллегой Анн Линде.

В частности, как указал Лавров, российская сторона также не будет закрывать глаза на попытки поощрения милитаристских настроений на Украине, в число которых входит организация неких учебно-тренировочных военных миссий для граждан страны.

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«Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и всё чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытке подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс, не желая выполнять Минские договоренности, посягает на российский Крым», — отметил министр.

Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что западные демократии не могут и не имеют право заявлять всем о свое превосходстве. Он призвал уважать историю своей стороны, подчеркнув, что РФ готова к диалогу с Западом.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Североатлантический альянс обещал России, что не будет расширяться дальше на Восток, однако обещаний не выполнил. По его словам, на данный момент идет стремительный процесс вооружения Украины, что вынуждает Москву отвечать.

18 ноября президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога. Он добавил, что альянс проявляет по отношению к России подчеркнуто конфронтационный настрой, «настырно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения США и НАТО в Черном море, у границ России, являются провокацией. По ее словам, происходящее серьезно повышает риск эскалации напряженности.

Вместе с тем 21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, РФ якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики и в Черном море.

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