Песков рассказал об угрозах безопасности для РФ на западном направлении

Североатлантический альянс обещал России, что не будет расширяться дальше на Восток, однако обещаний не выполнил. В данный момент идет стремительный процесс вооружения Украины, что вынуждает Россию отвечать. Об этом 19 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«России пообещали, что НАТО не будет идти дальше на Восток, и потом обманули, и НАТО пошло дальше на Восток. Сейчас очень похожий сценарий наблюдается, мы видим дрейф военной инфраструктуры НАТО на Восток. Мы видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств. И так далее, провокационные действия НАТО. И, конечно, это все вынуждает Россию отвечать и принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности»,— сказал он на брифинге.

По словам Пескова, необходимо получить подобные гарантии от всех, кто играет значимую роль в деле обеспечения безопасности на европейском континенте. Он подчеркнул, что инициатива президента РФ Владимира Путина о международной системе гарантий безопасности сможет успокоить ситуацию для всех стран. Российский лидер на расширенной коллегии МИД РФ 18 ноября дал поручение начать переговоры по разработке системы гарантий безопасности, указал Песков.

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, Песков сообщил, что российский лидер при последнем разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель не обсуждал тему системы гарантий безопасности. Также данная тема не поднималась в разговорах с президентом США Джо Байденом, однако, вероятно, будет фигурировать на повестке дня.

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