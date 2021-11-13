Украина показала кадры учений с кораблями США в Черном море

Корабли военно-морских сил Украины (ВМС ВСУ) приняли участие в учениях PASSEX совместно судами Румынии, Турции и США. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщила пресс-служба украинских ВМС в Facebook, опубликовав кадры, на которых запечатлены корабли, принимающие участие в маневрах.

«В акватории Черного моря корабли ВМС Украины участвовали в учениях PASSEX с кораблями Турецкой Республики, Румынии и ВМС США. <...> Также была задействована авиация ВМС США — патрульный самолет Р-8 «Посейдон» и вертолет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в учениях принимал участие флагман Шестого флота США Mount Whitney.

Всего в тренировке были задействованы семь кораблей, два из которых от украинских ВМС — патрульный катер «Славянск» и десантный корабль «Юрий Олефиренко», сообщили в ведомстве.

В настоящий момент в Черном море находятся суда США в составе эсминца Porter, корабля Mount Whitney и танкера John Lenthall, которые совершают маневры в рамках учений Шестого флота США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО, стартовавших 30 октября.

USS Mount Whitney сделал остановку в Стамбуле 1 ноября. Однако не все жители города были рады визиту американцев. Так, турецкие коммунисты повесили на одном из мостов растяжку сразу на двух языках обращение к экипажу: Yankee, go home («Янки, отправляйтесь домой». — Ред.).

8 ноября три корабля США прибыли в грузинский порт Батуми. 10 ноября они покинули Грузию и 12 ноября прибыли в румынский порт Констанц.

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике 1 ноября высказался о военных кораблях США. Вошедший в Черное море корабль ВМС США можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны, сказал он.