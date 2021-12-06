Эсминец ВМС США зашел в румынский порт Констанца в Черном море

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke в воскресенье, 5 декабря, прибыл в румынский порт Констанца на Черном море с запланированным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

«Arleigh Burke проводит в Черном море рутинные операции по обеспечению военно-морской безопасности и региональной стабильности», — отмечается в сообщении.

Корабль зашел в Черное море 25 ноября и уже посетил болгарскую Варну.

25 ноября в Минобороны РФ сообщили, что начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke, вошедшим в акваторию Черного моря. В американском Шестом флоте отметили, что союзники и партнеры НАТО действуют в регионе, чтобы обеспечить безопасную, стабильную и надежную морскую среду, а также укрепить партнерский потенциал.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

13 ноября Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако Путин счел это нецелесообразным.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.