Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле заявили о поддержке Россией Сербии в конфликте с Косово
Мир
Граждане России за месяц не получили ни одной визы на Украину
Экономика
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты на 6 месяцев
Мир
ВКС России уничтожили до 200 националистов под Харьковом
Общество
Москвичам пообещали комфортную погоду на предстоящей неделе
Мир
Генсек ООН приветствовал выход первого судна с зерном из Одессы
Мир
Россия с марта получила 60 отказов от стран Запада в выдаче преступников
Мир
Более 3 млн беженцев прибыло на территорию РФ с Украины и из Донбасса
Мир
ВСУ обстреляли территорию больницы в Ясиноватой из «Ураганов»
Мир
В Сербии отметили усилия Белграда по влиянию на Приштину
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после атаки на штаб ЧФ в Севастополе
Мир
В Японии прогнозируют рост цен на почти 2,5 тыс. наименований продуктов

В Совфеде прокомментировали возможное вмешательство НАТО в дела Косово

Сенатор Джабаров: Россия и Китай будут выступать против вмешательства НАТО в дела Сербии
0
Фото: REUTERS/Fatos Bytyci
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО до сих пор не смыла со своего мундира позор бомбардировок Белграда 1999 года, Россия и Китай выскажутся против вмешательства альянса в дела Сербии, заявил в понедельник, 1 августа, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Война номеров: Приштина и Белград вновь оказались на грани конфликта
Почему Балканы продолжают оставаться «пороховой бочкой Европы»

«Я думаю, что второго разгрома Белграда не получится у них. Слишком свежи в памяти прежние преступления против Белграда. Я думаю, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН выступит против вмешательства НАТО в дела Сербии и в отношении Косово. Другие страны, включая Китай, тоже не допустят подобных разборок», — подчеркнул Джабаров в беседе с «Известиями».

По словам политика, НАТО чувствует себя мировым жандармом, а им не место в мировой истории.

Ранее в этот день Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенной Республике Косово пригрозила вмешаться в случае появления «угрозы стабильности» на севере региона, передает «РИА Новости».

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косова и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в видеообращении заявил, что перед началом применения ответных мер с Сербией незаконные сербские структуры на севере страны начали блокировать дороги. По мнению Курти, в сложившейся ситуации виновны глава Сербии Александр Вучич и директор офиса по Косово Петар Петкович.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала решение «властей» в Приштине о принудительной замене документов и номеров местных сербов как очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022