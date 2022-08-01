В Совфеде прокомментировали возможное вмешательство НАТО в дела Косово

НАТО до сих пор не смыла со своего мундира позор бомбардировок Белграда 1999 года, Россия и Китай выскажутся против вмешательства альянса в дела Сербии, заявил в понедельник, 1 августа, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что второго разгрома Белграда не получится у них. Слишком свежи в памяти прежние преступления против Белграда. Я думаю, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН выступит против вмешательства НАТО в дела Сербии и в отношении Косово. Другие страны, включая Китай, тоже не допустят подобных разборок», — подчеркнул Джабаров в беседе с «Известиями».

По словам политика, НАТО чувствует себя мировым жандармом, а им не место в мировой истории.

Ранее в этот день Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенной Республике Косово пригрозила вмешаться в случае появления «угрозы стабильности» на севере региона, передает «РИА Новости».

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косова и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в видеообращении заявил, что перед началом применения ответных мер с Сербией незаконные сербские структуры на севере страны начали блокировать дороги. По мнению Курти, в сложившейся ситуации виновны глава Сербии Александр Вучич и директор офиса по Косово Петар Петкович.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала решение «властей» в Приштине о принудительной замене документов и номеров местных сербов как очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.