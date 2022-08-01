Премьер Косово обвинил Вучича в напряженности на севере региона

Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в провокации на севере страны. Об этом он заявил в своем видеообращении в соцсетях 31 июля.

«Органы правопорядка и безопасности нашей страны собирают информацию, следят за ситуацией и будут действовать в защиту закона и граждан, нашего суверенитета и территориальной целостности», — сказал он.

Он также возложил ответственность за происходящее на директора канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петра Петковича. По его словам, руководство Косово — «демократичное и прогрессивное, которое уважает закон и конституционность, мир и безопасность абсолютно для всех граждан».

Курти сообщил, что некие нелегальные структуры блокировали трассы, прежде чем началась выдача документов на въезд и выезд из Косово, добавив, что эти действия были спланированы. Премьер-министр также сообщил, что предстоящие недели ожидаются напряженными.

31 июля стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города. При этом министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.



Глава комитета по Косову и Метохии Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Милован Дрецун допустил, что непредсказуемость премьер-министра самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти может привести к масштабным столкновениям в регионе. Ранее Вучич предупредил о планах Приштины объявить с 1 августа сербские документы на своей территории недействительными.

Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала решение «властей» в Приштине о принудительной замене документов и номеров местных сербов как очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косова. Москва выступила за прекращение провокаций, инициированных при содействии Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.