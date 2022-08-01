В парламенте Сербии допустили осложнение ситуации из-за премьера Косово

Непредсказуемость премьер-министра самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти может привести к масштабным столкновениям в регионе, допустил в воскресенье, 31 июля, глава комитета по Косову и Метохии Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Милован Дрецун.

«Альбин Курти ведет себя как турист, а не рациональный политик, он совершенно непредсказуем, и его никто не поддерживает. Обнадеживает тот факт, что на Приштину направлены активные дипломатические усилия, однако нельзя исключать, что дойдет до широкомасштабных столкновений. Ситуация может быть драматичной, если Курти не образумится», — цитирует его слова в эфире телеканала Kurir агентство ТАСС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косове и Метохии стала для сербов сложной, и предупредил о планах Приштины объявить с 1 августа сербские документы на своей территории недействительными.

Премьер Косово Курти сообщил, что проживающим в регионе сербам нужно до 30 сентября перерегистрировать автомобили по нормам непризнанного государства.

31 июля стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

При этом министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.

Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала решение «властей» в Приштине о принудительной замене документов и номеров местных сербов как очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косова. Москва выступила за прекращение провокаций, инициированных при содействии Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.