Реклама
Прямой эфир
Мир
В парламенте Сербии допустили осложнение ситуации из-за премьера Косово
Мир
В Германии предложили не использовать газ для выработки электроэнергии
Мир
НАТО выразила готовность вмешаться в случае угрозы стабильности в Косово
Мир
МИД России призвал Приштину к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов
Мир
Вучич выступил с обращением в связи с ситуацией на границе Сербии и Косово
Мир
Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября
Общество
День ВМФ завершился праздничным салютом
Мир
Сербы из северной части Косова начали акции протеста
Мир
В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ
Мир
Очевидцы сообщили о выдвижении косовского спецназа к границе с Сербией
Мир
Вооруженные силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески
Спорт
«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче третьего тура чемпионата России

В парламенте Сербии допустили осложнение ситуации из-за премьера Косово

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Непредсказуемость премьер-министра самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти может привести к масштабным столкновениям в регионе, допустил в воскресенье, 31 июля, глава комитета по Косову и Метохии Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Милован Дрецун.

Сначала били словом: помешает ли Сербия вступлению Косово в Совет Европы
И нужно ли самой организации частично признанное государство в своих рядах

«Альбин Курти ведет себя как турист, а не рациональный политик, он совершенно непредсказуем, и его никто не поддерживает. Обнадеживает тот факт, что на Приштину направлены активные дипломатические усилия, однако нельзя исключать, что дойдет до широкомасштабных столкновений. Ситуация может быть драматичной, если Курти не образумится», — цитирует его слова в эфире телеканала Kurir агентство ТАСС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косове и Метохии стала для сербов сложной, и предупредил о планах Приштины объявить с 1 августа сербские документы на своей территории недействительными.

Премьер Косово Курти сообщил, что проживающим в регионе сербам нужно до 30 сентября перерегистрировать автомобили по нормам непризнанного государства.

31 июля стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

При этом министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.

Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала решение «властей» в Приштине о принудительной замене документов и номеров местных сербов как очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косова. Москва выступила за прекращение провокаций, инициированных при содействии Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022