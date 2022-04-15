В Белграде стартовала массовая акция в поддержку России

В столице Сербии Белграде 15 апреля началась массовая акция в поддержку России.

Возле памятника Николаю II в центре Белграда собрались люди, они держат флаги России, Новороссии, ДНР и ЛНР, Сербии. Участники акции выступили против голосования об исключении РФ из Совета по правам человека ООН. Отмечается, что Сербия присоединилась к нему под давлением Запада.

Лозунг акции — «Не от моего имени», так граждане Сербии показывают, что не поддерживают предпринимаемые в ООН шаги против России.

6 апреля в столице Болгарии Софии прошел митинг против поставок страной оружия Украине: перед парламентом страны прошло две акции протеста: от партии «Возрождение», которая требует также отставки правительства, и акция «независимых граждан», требующих, чтобы Народное собрание приняло решение о нейтралитете Болгарии в ситуации вокруг Украины.

2 марта в столице Венесуэлы — Каракасе — прошла акция солидарности с Россией, в которой приняли участие руководство молодежной организации правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и депутаты Национальной ассамблеи. Центральным событием церемонии стало открытие граффити с изображениями президента России Владимира Путина и [бывшего лидера Венесуэлы] команданте Уго Чавеса — основоположников отношений стратегического партнерства двух государств.

Ранее, 28 марта, в сирийском городе Джебла прошел концерт в поддержку России. По словам председателя отделения партии БААС в городе, доктора Лукмана Баддура, Россия занимается восстановлением баланса в мире и разрушает «империю лжи и зла» — США. Он отметил, что «мир возвращается в двухполярное состояние».

Днем ранее митинг против притеснения русскоговорящих людей в странах Евросоюза прошел в Европейском квартале Брюсселя, перед зданием Еврокомиссии. Чтобы расставить акценты на характере митинга, организаторы не использовали ни флагов, но политических лозунгов, кроме фразы «Моя душа не имеет гражданства» на транспаранте.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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