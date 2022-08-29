Документы в оборот: о чем еще предстоит договориться Сербии и Косово

Сербия и частично признанная Республика Косово продолжат диалог по урегулированию недавнего обострения : как сообщили «Известиям» в Еврокомиссии, стороны договорились о взаимном признании удостоверений личности, но ситуация вокруг автомобильных номеров по-прежнему остается нерешенной . Чтобы эскалация не превратилась в вооруженный конфликт, на уступки пошла Сербия. При этом ее руководство настаивает: эти шаги — не признание суверенитета Косово .

Частичное решение

Очередное обострение в отношениях Сербии и Косово случилось в конце июля 2022 года. Оно произошло из-за постановления Приштины о том, что с 1 августа сербы, которые живут на севере Косово и используют сербские автомобильные номера и личные документы, при въезде в самопровозглашенную республику должны перейти на бумаги косовского образца . Это стало продолжением истории 2021 года: тогда косовская полиция запретила въезд с сербскими регистрационными знаками — водители должны были устанавливать временные косовские номера и платить пошлину в €5.

Премьер-министр республики Альбин Курти, обращаясь к сербам в июле, подчеркнул: к жителям Косово Белград применяет схему с выдачей временных номеров и документов уже 11 лет, аналогичное решение Приштины — не что иное, как ответ.

Документы в оборот_3 Грузовики на дороге в городе Звечан возле пограничного перехода Яринье в Митровице, Косово, 1 августа 2022 года Фото: Getty Images/Anadolu Agency

В обоих случаях ситуация чуть не дошла до военного столкновения, однако, в последний момент конфликты удалось притушить. В 2022 году власти Косово согласились отсрочить свое решение до 1 сентября , и у сторон появился месяц на то, чтобы решить противоречия при посредничестве Евросоюза. Промежуточные заявления, однако, давали понять, что переговоры результатов не приносят. Тем не менее 27 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель всё же сообщил: Белград и Приштина вопрос урегулировали.

«В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить документы на въезд и выезд для держателей косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности », — уточнил он детали договоренностей.

При этом по-прежнему остается подвешенной ситуация с автомобильными номерами. В Еврокомиссии «Известиям» рассказали, что переговоры по этой теме продолжатся.

Документы в оборот_4 Премьер-министр Косово Альбин Курти выступает на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире альянса в Брюсселе Фото: REUTERS/Johanna Geron

— В то время как удалось договориться о свободе передвижения граждан Косово и Сербии и все граждане смогут свободно перемещаться между Косово и Сербией, вопрос автомобильных номеров еще предстоит решить , — сказал «Известиям» представитель ЕК Петер Стано. — Мы продолжим прикладывать усилия к тому, чтобы помочь сторонам достичь этого. Как сказал верховный представитель Боррель, он ожидает, что оба лидера — президент [Сербии Александр] Вучич и премьер-министр [Косово Альбин] Курти — будут и дальше действовать прагматично и конструктивно, чтобы решить проблему с автомобильными номерами.

Он напомнил о том, что с 2011 года при содействии ЕС между Сербией и Косово в различных форматах продолжается «Диалог Белград — Приштина» — недавняя встреча высокого уровня прошла в Брюсселе 18 августа, в ней участвовали Александр Вучич и Альбин Курти.

Документы в оборот_2 Контрольно-пропускной пункт полиции Косово Фото: Getty Images/Anadolu Agency

— У Евросоюза в рамках этого диалога есть спецпредставитель, который посещает регион и в двустороннем формате работает со всеми партнерами, чтобы помочь Сербии и Косово достичь соглашения о нормализации их отношений, — пояснил Петер Стано. — Скорость процесса полностью зависит от Белграда и Приштины. ЕС не навязывает ни сроки, ни решения — мы только помогаем сторонам прийти к компромиссу .

От документов к независимости?

Обсуждая фактическое признание косовских документов, Белград настаивал: ко всем договоренностям должно быть добавлено примечание о том, что новые правила «не подразумевают признания независимости Косово» . Они вступят в силу, только если Евросоюз предоставит под это свои гарантии, утверждали сербские власти. 27 августа глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что Брюссель такие гарантии дал.

« Этим нам удалось обеспечить мир и стабильность на территории Косово и Метохии и сохранить сербские документы в южном крае — как севернее, так и южнее Ибара (река в Черногории, Сербии и частично признанном Косово. — «Известия»). Это имеет решающее значение для сербов в Косово и Метохии», — заметил он.

По оценке экспертов, сейчас уже можно констатировать, что конфликт по документам снят.

Документы в оборот_5 Водитель-серб заклеивает номер своей машины, чтобы скрыть символику Сербии, на пограничном переходе Мердаре между Косово и Сербией Фото: REUTERS/Fatos Bytyci

— Стороны нашли компромисс, его предложил Александр Вучич : Белград де-факто начинает признавать косовские удостоверения личности, а Приштина в ответ продолжает пропускать людей по сербским документам, — сказал «Известиям» основатель и главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко. — Фактически Вучича взяли измором, но альтернативой этому шагу была новая война: косовары перестали бы пропускать сербов, сербы начали бы возводить баррикады, противодействуя властям, и это закончилось бы применением насилия . На мой взгляд, нынешний компромисс оправдан. При этом Александр Вучич сумел сохранить лицо .

При этом на протяжении всего переговорного процесса по косовскому вопросу на уступки идет только Сербия.

— Косовары не только не уступают, но даже не выполняют уже достигнутые договоренности — так, сербские муниципалитеты в Косово не созданы до сих пор. Более того, Приштина даже заявила, что вне зависимости от того, признают ее или нет, она будет вступать в НАТО, — сказала «Известиям» ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Одним из способов сохранить лицо стало заявление сербского президента о том, что некоторые страны отозвали свое признание независимости Косово.

Документы в оборот_1 Солдаты США в составе патруля KFOR возле пограничного перехода Яринье Фото: REUTERS/Fatos Bytyci

«В настоящий момент в моем сейфе и в сейфе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешны, число таких документов увеличилось с четырех до семи», — сообщил он 27 августа в телеобращении к нации, пригрозив, что, если Приштина попытается подать новые заявки в международные организации, Белград эти документы опубликует.

— Уверенно можно сказать, что одна из этих стран — это Египет. На такое развитие событий недвусмысленно намекали и глава МИД Никола Селакович, и председатель парламента Ивица Дачич. Думаю, речь о мусульманских странах Азии и Африки, — отметил Олег Бондаренко. — Теперь можно сказать, что среди членов ООН больше государств, которые независимость Косово не признают, — еще в начале года его признавало 98 стран.