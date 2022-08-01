Документальное отчуждение: смогут ли Сербия и Косово договориться за месяц

Для решения конфликта между Сербией и Косово необходимо, чтобы стороны сели за стол переговоров при посредничестве ЕС, заявили «Известиям» в Еврокомиссии . Там подчеркнули: Белграду и Приштине придется нормализовать свои отношения, если они хотят присоединиться к союзу. В Москве также считают, что страны, признавшие Косово и выступившие гарантами стабильности в регионе, должны предостеречь его власти от принятия шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности . Очередное обострение на Балканах произошло после того, как Приштина потребовала от проживающих на севере Косово сербов отказаться от автомобильных номеров и документов, которые они получили в Сербии, и перейти на бумаги косовского образца. Процесс должен был начаться 1 августа, но на фоне эскалации решение все же перенесли на месяц . Риск начала столкновений между сторонами по-прежнему сохраняется, предупреждают опрошенные «Известиями» эксперты.

«Серьезной войны никто не ожидает»

«Ситуация для нашего народа в Косово и Метохии (официальное название региона, которое использует Белград. — «Известия») очень сложная. Никогда мы не были в более сложной ситуации, чем сегодня», — обратился 31 июля к гражданам президент Сербии Александр Вучич . Заявление было сделано на фоне очередного обострения между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово. Причиной стало решение Приштины, согласно которому живущие на севере Косово сербы, получившие автомобильные номера и документы в Сербии, должны перейти на бумаги косовского образца . Сделать им это надо с 1 августа по 30 сентября 2022 года. Номера машин, которые не прошли перерегистрацию, будут изымать.

История с автомобильными номерами началась в сентябре 2021 года, когда косовская полиция запретила въезд с сербскими регистрационными знаками . При этом, чтобы получить разрешение, водители должны были устанавливать временные косовские номера и платить пошлину в €5. Ситуация чуть не обернулась военным столкновением, однако, стороны сели за стол переговоров и при посредничестве Брюсселя смогли конфликт притушить .

Нынешнее решение Косово касается не только автомобильных номеров — речь и о личных документах, выданных косовским сербам властями Сербии . При въезде в частично признанную республику их теперь надо будет заменять на справку местного образца. Об этих мерах премьер-министр Косово Альбин Курти сообщил 3 июля: в обращении к косовским сербам он подчеркнул, что Белград применяет к жителям Косово схему с выдачей временных номеров и документов уже 11 лет и что нынешнее решение — не что иное, как ответ Приштины.

Документальное отчуждение Фото: REUTERS/Hazir Reka

К вечеру 31 июля появилась информация о том, что полиция Косово закрыла КПП на границе с Сербией, после чего сербы из северной части республики вышли на демонстрации, перекрыв основные дороги . По сообщениям СМИ, в ряде городов звучали сирены, были слышны звуки взрывов и выстрелов, косовский спецназ перекрыл границу, а сербская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности.

К ситуации подключились Международные силы безопасности в Косово (KFOR), действующие под эгидой НАТО и с одобрения Совбеза ООН с 1999 года. Там оценили обстановку на границе как напряженную и заявили, что «готовы принять любые меры, необходимые для поддержания безопасной и спокойной обстановки в Косово» в соответствии с предоставленным ООН мандатом.

— [Косовские] албанцы продолжают показывать миру — главным образом, Европе и США, что вопрос предоставления Косово независимости не решен . Для этого нужно согласие сербов. Белград на это не идет, и в этом его поддерживает Москва, — сказала «Известиям» ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова. — Сейчас Приштина пытается предоставить как можно больше прав албанцам и как можно меньше — сербам.

Эксперт убеждена: военного столкновения между Сербией и Косово не будет . Во-первых, в регионе присутствуют силы НАТО, и, во-вторых, у Косово уже фактически есть собственная армия , отметила Елена Гуськова.

— Ситуация на границе неспокойная, но какой-то серьезной войны никто не ожидает , — рассказал «Известиям» житель Сербии Николай. — Сербам она точно не нужна, потому что они понимают, что Европа будет поддерживать косовские власти . Надеюсь, что ситуация разрешится переговорами.

Месяц отсрочки

Те же надежды в своем вечернем обращении выразил и Александр Вучич . «Для нас очень важно, чтобы диалог был продолжен, и попытаться решить вопросы мирным путем, — сказал он 31 июля в эфире телеканала Pink. К ночи градус напряженности действительно спал. Правительство Косово временно отменило запрет на сербские документы, подчеркнув, что решение вступит в силу после того, как протестующие уберут баррикады. Требование получило отсрочку до 1 сентября 2022 года, решение было принято после «ряда встреч с американскими и другими международными представителями» . Получается, что на урегулирование у Белграда и Приштины есть месяц.

Отсрочку запрета и последовавшую за ним деэскалацию международные игроки — будь то сторонники Сербии или Косово — оценили положительно. Москва, которая днем ранее в заявлении МИД РФ призвала «Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косове», с облегчением отметила, что «удалось какого-то обострения ночью избежать». При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что «ситуация лишь отложена на один месяц».

«Мы, конечно, считаем, что те страны, которые признали Косово и выступили гарантами, должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косова на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности », — заявил он 1 августа.

Документальное отчуждение Фото: REUTERS/Laura Hasani

В Евросоюзе уверены: решить конфликт можно только на брюссельской площадке.

— Единственный вариант [урегулирования конфликта] — это решение, достигнутое обеими сторонами в духе конструктивного компромисса и в рамках диалога при содействии ЕС , — заявили «Известиям» в Еврокомиссии. — Все остальное означало бы еще большую напряженность, еще большую нестабильность, за которую будут расплачиваться простые люди.

В ЕК подчеркнули, что налаживание двусторонних отношений — одно из условий приема Белграда и Приштины в Евросоюз . Каждая сторона об этом знает, и именно поэтому Брюссель призывает их к диалогу, отметили в Еврокомиссии.

ЕС уже пригласил Белград и Приштину начать переговоры об урегулировании, однако, конкретная дата пока не известна. Тем не менее в экспертном сообществе на перспективы такого диалога смотрят скептически.

— Можно надеяться, что в течение этого месяца будут идти какие-то переговоры между Сербией и Косово. Но проблема в том, что Приштина заняла довольно агрессивную позицию, которая никаких переговоров не предполагает . О том, что эта ситуация случится 1 августа, было известно заранее, так что и сам конфликт был прогнозируем. Шансов на то, что он разрешится к сентябрю, очень мало, — сказал «Известиям» основатель и главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко. — Косовский спецназ ROSU, который, вопреки всем подписанным соглашениям, стал уже фактически армией, начал стрелять на поражение, чего раньше не было . Если после 1 сентября он будет действовать в том же духе, а косовские сербы не будут сидеть сложа руки, с высокой долей вероятности прольется кровь.

Документальное отчуждение Премьер-министр Косово Альбин Курти и верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, Бельгия, 29 апреля 2021 года Фото: ТАСС/EPA/KENZO TRIBOUILLARD

По оценке эксперта, у ЕС как посредника недостаточно желания и ресурсов на то, чтобы повлиять на Приштину . На это, в частности, указывает соблюдение сербско-косовского Брюссельского соглашения: в то время как Белград его выполнил почти полностью, Приштина отказывается это делать , резюмировал Олег Бондаренко.