Байден официально объявил о намерении выдвигаться на выборы 2024 года

Президент США Джо Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на выборах главы государства в 2024 году.

«Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США», — сказал Байден в опубликованном видео на сайте избирательной кампании 25 апреля.

Наряду с этим вице-президент Камала Харрис также заявила о готовности баллотироваться вместе с действующим американским лидером на второй срок.

Президент США отметил, что у каждого поколения есть моменты, когда ему приходится отстаивать демократию и сейчас это время настало. Таким образом он объяснил решение о переизбрании на пост президента Соединенных Штатов.

Заявление Байдена было сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.

Ранее, 11 апреля, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил сомнение, что действующий глава государства Джо Байден переизберется в 2024 году. Трамп заявил, что с ним «что-то не так».

Издание CNN 8 апреля сообщило о намерении американского лидера отложить объявление о его участии в выборах до лета. При этом сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс, представитель президента и его союзник, в этот день заявил, что маловероятно, что Байден откажется от идеи баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей Демократической партии.