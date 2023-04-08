CNN сообщил о намерении Байдена отложить объявление об участии в выборах до лета

Президент США Джо Байден заявил чиновникам, что определенно будет баллотироваться, но официальное объявление о вступлении в предвыборную гонку может отложить до лета. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил CNN со ссылкой на источник.

По словам информатора, американский лидер не спешит раскрывать точных сроков своего обращения по этому вопросу.

«Я думаю, маловероятно, что он в конечном итоге решит не баллотироваться на этот раз. Ему нужно будет сделать это достаточно быстро, чтобы другие кандидаты могли выйти на поле и быть конкурентоспособными», — заявил сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс, представитель президента и его союзник.

Ранее, 4 марта, агентство Reuters сообщало, что президент США намерен объявить о своем повторном выдвижении на выборы главы государства в апреле.

10 февраля Байден заявил, что пока не готов принять решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года. Глава государства отметил, что в его заявлении не содержится скрытого мотива.

6 февраля агентство Associated Press провело опрос, по результатам которого стало известно, что большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок. Исследование показало, что только 37% демократов желают переизбрания главы государства.