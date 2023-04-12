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Трамп усомнился в способности Байдена переизбраться в 2024 году

Трамп заявил, что не считает реалистичным намерение Байдена переизбираться в 2024 году
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Фото: REUTERS/Marco Bello/File Photo
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Бывший президент США Дональд Трамп сомневается в том, что действующий глава государства Джо Байден переизберется в 2024 году. Об этом он заявил во вторник, 11 апреля, в интервью телеканалу Fox News.

Экс-президент ответил на вопрос журналиста о возможном участии Байдена в следующих президентских выборах США.

«Я слежу за ним так же, как и вы. Наверное, с моей стороны неуместно так говорить, но я не понимаю, как это возможно», — сообщил Трамп.

Кроме того, он заявил, что с Байденом «что-то не так».

Трамп также напомнил о недавнем интервью президента США журналисту Элу Рокеру, в ходе которого он не смог дать вразумительного ответа на вопрос о том, сколько планирует еще оставаться главой государства.

Неумолимый Джо: Байден хочет пойти на второй срок
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Ранее, 10 апреля, президент США Джо Байден сказал, что планирует во второй раз предложить свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году.

Издание CNN 8 апреля сообщило о намерении Байдена отложить объявление о его участии в выборах до лета. При этом сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс, представитель президента и его союзник в этот день заявил, что маловероятно, что Байден откажется от идеи баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Хотя 10 февраля Байден заявил, что пока не готов принять решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года, отмечая при этом, что в заявлении нет какого-либо скрытого мотива.

Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей демократической партии.

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