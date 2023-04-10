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Байден заявил о намерении баллотироваться в президенты второй раз
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Байден заявил о намерении баллотироваться в президенты второй раз

NBC: Байден подтвердил, что планирует баллотироваться на второй президентский срок
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Фото: Saul Loeb/Pool via REUTERS
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Президент США Джо Байден сказал, что планирует во второй раз предложить свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году. Об этом 10 апреля сообщает сайт телеканала NBC News.

«Да, я планирую переизбираться, однако мы еще не готовы об этом объявить», — передает издание ответ Байдена на вопрос ведущего шоу «Сегодня» Эла Рокера.

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Издание CNN 8 апреля сообщило о намерении Байдена отложить объявление о его участии в выборах до лета. При этом сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс, представитель президента и его союзник в этот день заявил, что маловероятно, что Байден откажется от идеи баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Хотя 10 февраля Байден заявил, что пока не готов принять решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года, отмечая при этом, что в заявлении нет какого-либо скрытого мотива.

Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей демократической партии.

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