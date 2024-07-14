Трамп после покушения заявил об отсутствии страха и призвал американцев объединиться

Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп, на которого ранее в этот день было совершено покушение, призвал американцев к объединению и заявил об отсутствии страха. Об этом говорится в его сообщении, опубликованном в соцсети Truth 14 июля.

«Спасибо всем за ваши мысли и молитвы после того, как Бог предотвратил немыслимое. Мы не будем бояться. <...> В этот момент важнее, чем когда-либо, чтобы мы были едины и показывали наш истинный характер американцев, оставаясь сильными и решительными и не позволяя злу победить», — говорится в посте.

Политик также выразил соболезнования пострадавшим и семье погибшего в результате атаки гражданина. Трамп добавил, что действительно любит свою страну и избирателей и с нетерпением ждет встречи с электоратом в Висконсине, которая запланирована на этой неделе.

До этого экс-глава государства выразил благодарность Секретной службе США и другим правоохранительным органам. При этом экс-офицер американской армии Скотт Беннетт обратил внимание, что сотрудники Секретной службы медленно приступили к защите республиканца.

«Секретная служба была удивительно — если не подозрительно — медленной в защите президента, подобно тому, как они медлили с защитой президента Джона Кеннеди, когда он был застрелен в Техасе», — сказал он в беседе с RT.

Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания ранее в этот день. Выступление политика транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Спустя несколько часов он впервые после покушения появился на публике в Нью-Джерси.

Нападавший был ликвидирован, мотивы его действий пока не раскрываются. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал на то, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот», и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие». Сын пострадавшего политика Дональд Трамп-младший в свою очередь заявил, что его отец никогда не перестанет бороться за спасение страны.

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.