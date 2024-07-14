Переживший покушение Фицо указал на подобный сценарий нападения на Трампа

Покушение на экс-президента США, республиканца Дональда Трампа организовано «под копирку» с нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом словацкий политик написал в соцсети Facebook (принадлежит запрещенной в РФ Meta, ее деятельность запрещена) 13 июля.

«Сценарий «под копирку». Политические оппоненты Дональда пытаются заткнуть ему рот, а когда это не удается, они так сильно подстрекают общественность, что какой-то бедолага берется за оружие», — заявил глава правительства Словакии.

Он отметил, что агрессия разжигается в том числе через СМИ.

Покушение на премьера произошло 15 мая, когда он вышел к приветствовавшей его публике. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула, который позже объяснил свой поступок недовольством работой Фицо. Политик ранее часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Украины. Он отмечал, что поставки оружия Киеву не являются подходящим решением, а средства, которые направлены на это, потрачены впустую.

О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление экс-президента транслировалось в прямом эфире. Позже политик сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.

Нападавший, идентифицированный как 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован. Мотивы его действий пока не раскрываются. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Спустя несколько часов после нападения Трамп появился на публике в Нью-Джерси.