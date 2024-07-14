Трамп приедет на съезд республиканцев в Висконсине
Экс-президент США Дональд Трамп выступит на партийном съезде Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин) на будущей неделе, несмотря на стрельбу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Об этом в субботу, 13 июля, заявили в пресс-службе предвыборного штаба Трампа.
«Дональд Трамп по-прежнему планирует присутствовать на съезде Республиканской партии в Милуоки на следующей неделе, где он должен быть официально выдвинут кандидатом на пост президента», — говорится в материале телеканала CBS.
Также штаб еще раз сообщил, что «Трамп в порядке и он благодарен правоохранительным органам и Секретной службе США за их быстрые действия».
О стрельбе на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Его выступление транслировалось в прямом эфире. Позже Трамп сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.
Секретная служба США заявила, что в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Сам злоумышленник был ликвидирован.
Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. Американский лидер добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы подтвердить версию о покушении.
Слова поддержки Трампу, в связи со случившимся, выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие.