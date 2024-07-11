Пожар в Химках: горит здание цеха по производству керамических плит

Утром в четверг, 11 июля, МЧС России сообщило, что в подмосковном городе Химки произошел пожар на заводе. Огонь быстро распространялся, и за два часа площадь возгорания достигла 3 тыс. кв. м. На данный момент огнеборцам удалось локализовать пожар, однако сохраняется угроза взрыва из-за баллонов газа, находящихся на территории здания. Подробнее о произошедшем — в материале «Известий».

Пожар в Химках: последние новости

В подмосковных Химках утром в четверг, 11 июля, загорелся цех завода по производству керамических плит. Об этом сообщалось в Telegram-канале МЧС России. Возгорание произошло на кровле цеха, расположенного в микрорайоне Сходня на улице Некрасова, 2.

В 8:19 мск в Telegram-канале МЧС России писали, что для тушения пожара на место происшествия прибыли 26 специалистов и семь единиц техники. Площадь пожара в тот момент составляла всего 80 кв. м. Позднее сообщалось, что кровля здания обрушилась на 80 квадратах, а площадь возгорания при этом достигла 2 тыс. кв. м, на место подтянули больше специалистов и техники.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

По последним имеющимся данным, площадь пожара увеличилась уже до 3 тыс. кв. м, обрушение кровли произошло на трети этой территории. Всего с огнем борются более 97 специалистов и 33 единицы техники.

Как сообщается, тушение возгорания осложняется высокой пожарной загрузкой здания. Помимо этого, существует угроза взрыва: в здании до сих пор остается 20 газовых баллонов, 10 успели вынести пожарные МЧС.

В 11:16 МЧС сообщило о том, что пожар в цехе был локализован.

Причины пожара в цехе в Химках 11 июля, есть ли жертвы

На момент выхода статьи причина возгорания в цехе завода по производству керамических плит не озвучивалась.

«Прокуратура контролирует установление причин пожара на территории производственно-складского здания в городском округе Химки», — сообщалось в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Информация о пострадавших также не поступала. Предварительно, все люди успели эвакуироваться.

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В интернете быстро распространились видео с места происшествия, на них видно, что черные столбы дыма поднимаются высоко в небо. Их также можно было видеть с бортов подлетающих в аэропорт Шереметьево самолетов.

Что горит в подмосковных Химках

По данным «Яндекс Карты», по адресу улица Некрасова, 2 в Химках расположены различные компании, среди которых «ЕвроплитМск», являющаяся крупным поставщиком кромочных и плитных материалов оптом и в розницу. Предположительно, именно на ее территории и начался пожар.

Помимо этого, рядом также находятся поставщики техники, бетонный завод, металлообрабатывающая компания и другие организации.

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Год назад там же произошел пожар в цехе по производству мебели. Возгорание началось вечером 3 июля. Тогда сообщалось, что огонь быстро распространился на другие помещения. Общая площадь пожара тогда достигла порядка 2,5 тыс. кв. м. Огонь начался в одном из цехов с лакокрасочными материалами и менее чем за час охватил почти всю территорию промзоны. Пламя угрожало и соседним зданиям, в том числе общежитию, однако благодаря усилиям пожарных этого удалось избежать. Для тушения пожара при этом были направлены огнеборцы из ближайших городов — Лобни, Реутова, Долгопрудного.

«Здесь бывший комбинат мебельный «Сходня мебель». Он давно уже не существует, здесь в основном склады, арендуют помещения», — рассказывала тогда очевидица Юлия.

Всего там располагалось более 40 компаний самого различного профиля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Пострадавших в прошлом году также удалось избежать из-за позднего часа, когда все сотрудники уже разошлись по домам.