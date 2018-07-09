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Президент позвал сборную в Калининград

Владимир Путин пригласил футболистов на совещание по наследию ЧМ, но пока неизвестно, наградит ли он спортсменов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Владимир Путин пригласил сборную России по футболу на совещание по использованию наследия ЧМ-2018. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, мероприятие пройдет в Калининграде. Однако пока неизвестно, планирует ли президент награждать футболистов после их яркого выступления на чемпионате, отметил официальный представитель Кремля.

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Члены сборной России по футболу по инициативе главы государства примут участие в мероприятии, посвященном обсуждению использования объектов ЧМ-2018.

— Он (президент. — «Известия») пригласил их в Калининград, где будет совещание по наследию чемпионата, — сообщил «Известиям» Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что пока неизвестно, намерен ли президент наградить российских футболистов по итогам их выступления на чемпионате.

В минувшую субботу сборная России в серии пенальти уступила команде Хорватии в матче ¼ финала мирового первенства. До этого в рамках ЧМ россияне обошли Саудовскую Аравию и Египет, сыграли вничью с Испанией и проиграли Уругваю. Национальная команда показала лучший результат в своей новейшей истории: до этого на чемпионатах мира сборная РФ еще ни разу не выходила из группы.

Ранее Дмитрий Песков подтверждал «Известиям», что после завершения мундиаля в график Владимира Путина будут включены мероприятия, посвященные дальнейшему использованию объектов, которые были построены и реконструированы в рамках подготовки к первенству. После окончания Олимпиады в Сочи глава государства также провел серию мероприятий, где обсуждалась судьба олимпийской инфраструктуры.

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