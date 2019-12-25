«Помазун несколько раз нас спас»

Главной проблемой столичного ЦСКА остается отсутствие стабильности. В нынешнем сезоне молодой армейский коллектив выдавал внушительные победные серии в чемпионате страны и даже лидировал в турнирной таблице РПЛ. Но за этим следовали и провальные матчи, несколько недель без побед в октябре и невнятное выступление в Лиге Европы. Красно-синие заняли последнее место в своей группе и остались без евровесны. ЦСКА завершил свою международную кампанию в Барселоне матчем против «Эспаньола», обыграв хозяев поля с минимальным счетом (1:0).

Один из самых опытных футболистов молодого коллектива — 26-летний защитник Хердур Магнуссон. Исландец уже полностью освоился в России и серьезно прибавил в этом году. Во всех турнирах нынешнего сезона Магнуссон пропустил лишь три матча армейской команды, в том числе один — из-за дисквалификации. Помимо удачных оборонительных действий, в активе футболиста также два гола в чемпионате России. После заключительного матча в 2019 году Хердур Магнуссон пообщался с «Известиями». Он рассказал об итогах первой части сезона во внутреннем первенстве и на международной арене, а также поделился мнением по поводу игры резервного вратаря армейцев Ильи Помазуна.

— В последнем матче 2019 года вы играли портив «Эспаньола». Эта встреча уже не имела особого значения, так как ЦСКА досрочно потерял все шансы на плей-офф Лиги Европы. Как нашли мотивацию на победу?

— Мне кажется, мы в целом хорошо провели матч против «Эспаньола». Здорово выглядели на протяжении всей игры и в конце концов забили победный гол. Но мы могли отправить в ворота соперника и больше мячей: два, три. Нам просто не везло в определенных моментах. Рад, что все-таки удалось впервые победить в нынешнем розыгрыше Лиги Европы и подарить эти три очка нашим болельщикам. Именно они и были для нас главной мотивацией.

— Несмотря на статус матча, в Барселону приехало очень много фанатов ЦСКА. Вас это удивило?

— Да, я видел их на трибунах. Болельщиков действительно было очень-очень много. Очень приятно, что они приехали поддержать нас даже в этом матче. Честно признаться, мы бы хотели посвятить победу над «Эспаньолом» им, они этого заслуживают. Очень грустно, что мы не смогли набрать больше очков в Лиге Европы. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы показать достойный результат на внутренней арене.

— В матче с «Эспаньолом» Игоря Акинфеева в воротах заменил молодой Илья Помазун. Как вам его игра?

— Считаю, что Помазун выступил очень хорошо. Он воспользовался своим шансом в этом матче и отлично отыграл. Несколько раз спас нас в очень опасных моментах. Он может собой гордиться.

— ЦСКА завершил первую часть сезона на четвертом месте в чемпионате России. Как бы вы оценили этот отрезок?

— Позитивно. Думаю, что мы хорошо выступили в первой части РПЛ. Я с нетерпением жду, когда пауза закончится и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное — подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм.

— При этом в последних двух турах перед перерывом ЦСКА набрал лишь одно очко, сыграв вничью с «Краснодаром» (1:1) и уступив «Арсеналу» (0:1). Понимаете, что произошло с командой в тот момент?

— Думаю, что ничья в выездном матче с «Краснодаром» — это неплохой результат. При этом там был спорный момент с пенальти в наши ворота. Мне кажется, его не было. Это странный эпизод: форвард «Краснодара» Ари дотронулся до мяча рукой, но VAR был не на нашей стороне.

К сожалению, уступили «Арсеналу». Что ж, теперь ждем второй части сезона.

— Вы чувствуете, что ЦСКА в этом сезоне прогрессирует по сравнению с прошлым?

— Да, думаю, сейчас в чемпионате примерно такая же расстановка сил, как была в прошлом году. У ЦСКА молодая команда, но при этом сейчас мы уже более опытные. Чувствую, что мы становимся сильнее с каждым днем, с каждым матчем. Думаю, этот сезон будет для нас хорошим.